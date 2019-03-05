Бізнес допоможе залишити кваліфіковані кадри в Україні — департамент МОН

Співпраця держави та бізнесу у сфері освіти допоможе залишити професійні кадри в Україні.

Про це в ході проведення круглого столу на тему "Співпраця бізнесу та закладів професійно-технічної освіти" OBOZREVATEL розповіла заступник директора департаменту професійної освіти Міністерства освіти та науки України Катерина Мірошниченко, яка вважає, що наявна досі співпраця між підприємствами та ВНЗ була недосконалою, а наразі вона розвивається у правильному напрямку.

"Зараз роботодавці дуже активізувалися, і ми розуміємо, що чим менше буде професійних кадрів, тим співпраця буде тіснішою. Ми вже знаходимо спільну мову, хоча в дечому є різні бачення, як із боку роботодавців, так із боку навчальних закладів та здобувачів освіти. Але точка дотику вже знайдена, вона розвивається", — каже Мірошниченко.

Чиновниця зазначила, що завдяки цій співпраці можна поступово починати говорити про престижність професійної освіти. Вона також розповіла, що для цього робиться з боку МОН.

Фокус

"Зараз в нас дуже популярні проведення конкурсів на базі закладів професійно-технічної освіти для учнів старших класів. Також працюємо з першокласниками, коли студенти приїздять до дітей на 1 вересня, де їм роблять зачіски та манікюр. Студенти поліграфії показують, як робити маленькі брошурки, а кулінари показують процес приготування страв, і діти просто в захваті", – розповідає Мірошниченко.

На її думку, починаючи з наймолодших українців, держава поступово розвине престиж робітничих професій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилася тенденція, коли роботодавці почали інвестувати у привабливість робітничих професій.

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