Біткоїн злетів на $1800 і досяг історичного максимуму

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 25 грудня, досягла позначки 24,4 тисячі доларів і побила новий історичний рекорд.

За добу головна цифрова валюта подорожчала на 1,8 тисячі доларів. Ринкова капіталізація монети перевищила 455 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні. За останні три тижні біткоїн подорожчав на 40%. З початку 2020 року курс виріс на 240%.

Аналітики відзначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котирування вгору. Подорожчання біткоїна обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости і далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.