Біткоіни різко почав дешевшати: названа причина

Біткоїн втратив за добу, з 17 на 18 березня, сім відсотків вартості на тлі новин про майбутню заборону реклами криптовалюти в Google.

Про це свідчать дані, представлені на сайті Cointelegraph.

До 13:20 за київським часом біткоіни коштував 7,5 тисячі доларів, увечері 17 березня курс коливався близько 8 тисяч доларів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше експерти вказали, що Україна знаходиться в п'ятірці найбільш уразливих країн, які можуть постраждати у результаті краху криптовалюти біткоїн.