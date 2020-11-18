Біткоїн злетів вище $18 тисяч і побив трирічний рекорд

Середня ринкова вартість біткоїна в середу, 18 листопада, перевищила позначку в 18 тисяч доларів.

Станом на 13:00 головна цифрова валюта торгувалася на рівні 18 075 доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Таким чином, біткоїн оновив максимум з 2017 року, коли вартість криптовалюти досягала 19 650 доларів.

Головна цифрова валюта відновила максимум з 2017 року CoinMarketCap

Аналітики відзначають, що вартість криптовалюти накрутили позитивні новини про розробку вакцини від коронавірусу. Інвестори очікують пожвавлення економіки, яка постраждала від пандемії.

За 2020 рік вартість біткоїна збільшилася більш ніж удвічі. Експерти прогнозують, що криптовалюта зростатиме й надалі.

За оптимістичними оцінками, вже в грудні біткоїн може досягти позначки в 20 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти від 11 500 до 340 000 доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.