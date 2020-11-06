Біткоїн злетів вище $15 тисяч

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 6 листопада, перевищила позначку в 15 тисяч доларів.

Станом на 14:00 головна цифрова валюта торгується на рівні 15 490 доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Таким чином, біткоїн оновив максимум з січня 2018 року, коли вартість криптовалюти досягала 16 150 доларів.

Головна цифрова валюта відновила максимум з січня 2018 року CoinMarketCap

Аналітики пояснюють різкий стрибок курсу виборами президента в США. За словами експертів, інвестори скуповують криптовалюти через невизначеність навколо результатів.

Подорожчання головної цифрової валюти до рекордної позначки також відбулося на тлі зростання частки криптовалюти на ринку. На початку вересня вона була на рівні 56%, а зараз перевищила 61%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти від 11 500 до 340 000 доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.