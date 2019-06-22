Біткоїн злетів вище $10 тисяч і побив новий рекорд

Курс біткоїна в ніч на суботу, 22 червня, подолав позначку в 10 тисяч доларів.

Це трапилося вперше з травня 2018 року, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Максимальна вартість найпопулярнішої криптовалюти – 10 839 доларів – була досягнута в 6:15.

Станом на 11:25 курс біткоїна становить 10 716 доларів.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

"Ціна за біткоїн подолала позначку в 10 тисяч доларів на тлі інформації про запуск віртуальної валюти від Facebook Libra", – повідомив президент аналітичного агентства "БізнесДром" Арсеній Поярков у коментарі "РІА Новини".

"Не дивлячись на те, що прямих офіційних обмінних шлюзів між цими валютами не очікується, наявність такого платіжного засобу як Libra може значно зміцнити криптоекономіку, оскільки неофіційні способи обміну напевно знайдуться. Тим не менш, поки що Libra знаходиться на стадії запуску, тому зростання поки спекулятивне і ринок може легко піти вниз", – резюмував він.

Вартість біткоїна зросла

Нагадаємо, раніше ціна біткоїна перетнула позначку в 9 тисяч доларів. Аналітики прогнозували, що найближчим часом криптовалюта зможе пробити новий рекорд – 10 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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