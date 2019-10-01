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1 жовтня • оновлено в 14:43
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Біткоїн злетів у ціні: ринок криптовалют відреагував різким зростанням

1.6т Читати матеріал російською

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 1 жовтня, зросла на 6,7%, до позначки 8 424 долари.

Водночас найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 5,5-7,1%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 7,1%, до 180,1 долара; Ripple – на 5,9%, до 0,25 долара; Bitcoin Саsh – на 5,8%, до 231,4 доларів; Litecoin – на 5,9%, до 56,7 долара.

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Вартість біткоїна зросла

Вартість біткоїна зросла

CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 151,3 млрд доларів, Ethereum – до 19,5 млрд доларів, Ripple – до 11,1 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,6 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна досягла позначки 190 млрд доларів

Капіталізація біткоїна досягла позначки 190 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Україна
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