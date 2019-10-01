Біткоїн злетів у ціні: ринок криптовалют відреагував різким зростанням

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 1 жовтня, зросла на 6,7%, до позначки 8 424 долари.

Водночас найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 5,5-7,1%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 7,1%, до 180,1 долара; Ripple – на 5,9%, до 0,25 долара; Bitcoin Саsh – на 5,8%, до 231,4 доларів; Litecoin – на 5,9%, до 56,7 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 151,3 млрд доларів, Ethereum – до 19,5 млрд доларів, Ripple – до 11,1 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,6 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна досягла позначки 190 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!