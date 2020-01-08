Біткоїн злетів у ціні і пробив психологічну позначку

Середня ринкова вартість біткоїна в середу, 8 січня, зросла на 5,3%, до позначки у 8 340 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,7-4,5%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 0,7%, до 144,5 долара; Bitcoin Саsh – на 0,8%, до 244,3 долара; Litecoin – на 4,5%, до 47,8 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 151,7 млрд доларів, Ethereum – до 15,9 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,4 млрд доларів, а Litecoin – до 3,1 млрд доларів.

Капіталізація криптовалюти зросла до 151,7 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

При цьому біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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