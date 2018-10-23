МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Біткоїн впав і потягнув за собою ринок криптовалют

2.2тЧитати матеріал російською

Найбільш ліквідні криптовалюти у вівторок, 23 жовтня, впали в ціні на 0,4-1,3%.

Зокрема, за останню добу біткоїн подешевшав на 0,4% до 6,4 тис. доларів, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Одночасно з цим курс Ethereum впав на 0,6% - до 203 долара, Ripple - на 1,3%, до 0,45 долара, Bitcoin Саsh - на 1%, до 442 долара, а EOS - на 0,7%, до 5,4 долара.

Новини
Що буде з курсом біткоїна і ріпл: аналітик озвучив прогноз

В результаті капіталізація біткоїна знизиласядо 114,9 млрд доларів, Ethereum - 20,1 млрд доларів, Ripple - 18 млрд доларів, Bitcoin Саsh - 7,7 млрд, EOS - 4,8 млрд доларів.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

Нагадаємо, що за прогнозами мільярдера, інвестиційного банкіра Майка Новограца, після подолання позначки 6,8 тис. доларів курс біткоїна може вирости мінімум на 30%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін готується визнати майнінг криптовалют окремим видом економічної діяльності.

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
биткоин это мусор! их воруют сотнями миллионов доларов и главный вор террористическая россия! за всеми атаками на криптовалюты стоит Россия и северная корея-это терррористы! Росссия банкрот -эксперты и поэтому россия ворует по всему миру крипловалюту чтобы хоть както заработать! идет война и многие страны до сих пор этого не поняли
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги