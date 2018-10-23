Біткоїн впав і потягнув за собою ринок криптовалют

Найбільш ліквідні криптовалюти у вівторок, 23 жовтня, впали в ціні на 0,4-1,3%.

Зокрема, за останню добу біткоїн подешевшав на 0,4% до 6,4 тис. доларів, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Одночасно з цим курс Ethereum впав на 0,6% - до 203 долара, Ripple - на 1,3%, до 0,45 долара, Bitcoin Саsh - на 1%, до 442 долара, а EOS - на 0,7%, до 5,4 долара.

В результаті капіталізація біткоїна знизиласядо 114,9 млрд доларів, Ethereum - 20,1 млрд доларів, Ripple - 18 млрд доларів, Bitcoin Саsh - 7,7 млрд, EOS - 4,8 млрд доларів.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Нагадаємо, що за прогнозами мільярдера, інвестиційного банкіра Майка Новограца, після подолання позначки 6,8 тис. доларів курс біткоїна може вирости мінімум на 30%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін готується визнати майнінг криптовалют окремим видом економічної діяльності.