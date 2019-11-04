Біткоїн впав і потягнув вниз криптовалютний ринок

Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 4 листопада, впала на 0,5%, до позначки 9 222 долари

Водночас найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,1-1,2%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 0,1%, до 183,9 доларів; Ripple – на 0,1%, до 0,29 доларів; Bitcoin Саsh – на 1,2%, до 289,1; EOS – на 0,3%, до 3,3 долари.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна впала до 166,5 млрд доларів, Ethereum – до 19,8 млрд доларів, Ripple – до 12,6 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,1 млрд доларів, а EOS – до 3,1 млрд доларів.

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 166,5 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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