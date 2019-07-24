Біткоїн впав і обвалив ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна в середу, 24 липня, впала на 2,2%, до позначки 9774 долари.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,9-2,9%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 1,3%, до 208,3 долара; Ripple – на 0,9%, до 0,3 долара; Bitcoin Саsh – на 2,9%, до 293,2 долара; Litecoin – на 1,1%, до 90,1 долара.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 174,4 млрд доларів, Ethereum – до 22,3 млрд доларів, Ripple – до 13,6 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,2 млрд доларів, а Litecoin – до 5,6 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна знизилася до 174,4 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року.

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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