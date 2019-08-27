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Біткоїн впав і обвалив криптовалютний ринок

1.8т Читати матеріал російською

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 27 серпня, впала на 1,7%, до позначки в 10 174 долари.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,9-2,1%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 2,1%, до 186,6 долара; Ripple – на 1,1%, до 0,26 долара; Bitcoin Саsh – на 1,9%, до 305,7 долара; Litecoin – на 1,1%, до 73,3 долара.

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Вартість біткоїна знизилася

Вартість біткоїна знизилася

CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 182,1 млрд доларів, Ethereum – до 20 млрд доларів, Ripple – до 11,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,5 млрд доларів, а Litecoin – до 4,6 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна впала до 182,1 млрд доларів

Капіталізація біткоїна впала до 182,1 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
біткойн криптовалюта
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