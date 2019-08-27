Біткоїн впав і обвалив криптовалютний ринок

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 27 серпня, впала на 1,7%, до позначки в 10 174 долари.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,9-2,1%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 2,1%, до 186,6 долара; Ripple – на 1,1%, до 0,26 долара; Bitcoin Саsh – на 1,9%, до 305,7 долара; Litecoin – на 1,1%, до 73,3 долара.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 182,1 млрд доларів, Ethereum – до 20 млрд доларів, Ripple – до 11,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,5 млрд доларів, а Litecoin – до 4,6 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна впала до 182,1 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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