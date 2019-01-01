Біткоїн у ведмежій зоні: що буде з курсом популярної криптовалюти

Біткоїн на даний момент знаходиться у ведмежій зоні (ринок схильний до зниження), тому його курс може опуститися до позначки в 3500 доларів.

"Біткоїн не зміг закріпитися вище рівнів опору в 3840 і 3900 доларів", – відзначає аналітик NewsBTC Аяш Джиндал.

За його словами, тепер, якщо ціна монети підніметься на короткий проміжок часу, найімовірніше, вона не подолає зони в 3720 і 3800 доларів.

Новини Біткоїн подешевшав і обвалив ринок криптовалют

"Якщо це все ж станеться, криптовалюта почне різко дорожчати. Швидше за все, її вартість продовжить падати, вона може опуститися нижче 3500 доларів", – резюмував експерт.

Нагадаємо, що колишній економіст Міжнародного валютного фонду Марк Доу закрив свою коротку позицію щодо біткоїна, відкриту рік тому, коли криптовалюта досягла історичного максимуму у 20 тисяч доларів. Тоді він наголошував, що криптовалюта безперервно дешевшатиме через свою високу волатильність та інші проблеми.

Експерт зазначив, що вже двічі отримував прибуток зі своєї короткої позиції, але нині вирішив закрити її остаточно. Він не уточнив, чи пов'язане це з очікуванням нового зростання вартості криптовалют.

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної з жовтня 2017 року позначки у 4,5 тисячі доларів. З того часу популярна криптовалюта втратила ще близько 1 тисячі доларів. З незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки — річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.