Біткоїн стрімко подорожчав і потягнув вгору ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 19 серпня, зросла на 4,5%, до позначки в 10 696 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 3,8-7,3%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 7,3%, до 200,3 долара; Ripple – на 5,1%, до 0,28 долара; Bitcoin Саsh – на 3,8%, до 320,6 долара; Litecoin – на 5,8%, до 77,8 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 191,3 млрд доларів, Ethereum – до 21,5 млрд доларів, Ripple – до 12,2 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,7 млрд доларів, а Litecoin – до 4,9 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна пробила позначку в 190 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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