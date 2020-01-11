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11 січня • оновлено в 15:29
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Біткоїн стрімко подорожчав і подолав нову позначку

1.3т
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Середня ринкова вартість біткоїна в суботу, 11 січня, зросла на 3,4%, до позначки у 8 080 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 3,4-10,5%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 4,3%, до 143,5 долара; Ripple – на 3,4%, до 0,2 долара; Bitcoin Саsh – на 10,5%, до 265,3 долара; Litecoin – на 7,8%, до 48,5 долара.

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Вартість біткоїна зросла

Вартість біткоїна зросла

CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 146,6 млрд доларів, Ethereum – до 15,6 млрд доларів, Ripple – до 9,1 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,8 млрд доларів, а Litecoin – до 3,1 млрд доларів.

Капіталізація криптовалюти зросла до 146,6 млрд доларів

Капіталізація криптовалюти зросла до 146,6 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
біткойн криптовалюта
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