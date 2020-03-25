Головна Новини
25 березня • оновлено в 13:00
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Біткоїн різко виріс у ціні і готується пробити нову позначку

Читати матеріал російською

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Bitcoin) у середу, 24 березня, виросла в ціні, підбираючись до позначки у $7000

Про це свідчать дані торгів порталу CoinMarketCap.

Так за добу біткоіни подорожчав на 2,32% і зараз знаходиться на рівні $6878. При цьому інші криптовалюти торгуються слідом за ним переважно у зеленій зоні.

Ціна на Ethereum піднялася на 0,55% і зараз знаходиться на позначці в $141. XRP виріс на 0,97% і торгується на рівні $0,16. Bitcoin Cash додав 0,41%, монета знаходиться на позначці $227. А ось Bitcoin SV в мінусі на 0,79% і оцінюється у $177.

Біткоїн різко виріс у ціні і готується пробити нову позначку

Капіталізація ринку криптовалюта на даний момент становить 140 мільярдів доларів. На частку біткоіни доводиться 66% всього ринку.

У свою чергу, глава Euro Pacific Capital Пітер Шифф висловив думку, що ціна біткоїна ніколи більше не оновить свій історичний максимум. За його словами, ціна активу як і раніше знаходиться у низхідному тренді, бо з грудня 2017 року вона впала більш ніж на 65%.

А ось відомий інвестор і мільярдер Майк Новограц в черговий раз підкреслив, що падіння курсу біткоїна відкриває для інвесторів прекрасні можливості увійти в ринок на спадах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень для кріпторинка почався у відверто ведмежому тренді, але у вівторок настрої інвесторів кардинально змінилися, в результаті чого криптовалюти непогано додали до вартості.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Теги
ринок біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги