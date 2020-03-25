Біткоїн різко виріс у ціні і готується пробити нову позначку

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Bitcoin) у середу, 24 березня, виросла в ціні, підбираючись до позначки у $7000

Про це свідчать дані торгів порталу CoinMarketCap.

Так за добу біткоіни подорожчав на 2,32% і зараз знаходиться на рівні $6878. При цьому інші криптовалюти торгуються слідом за ним переважно у зеленій зоні.

Ціна на Ethereum піднялася на 0,55% і зараз знаходиться на позначці в $141. XRP виріс на 0,97% і торгується на рівні $0,16. Bitcoin Cash додав 0,41%, монета знаходиться на позначці $227. А ось Bitcoin SV в мінусі на 0,79% і оцінюється у $177.

Капіталізація ринку криптовалюта на даний момент становить 140 мільярдів доларів. На частку біткоіни доводиться 66% всього ринку.

У свою чергу, глава Euro Pacific Capital Пітер Шифф висловив думку, що ціна біткоїна ніколи більше не оновить свій історичний максимум. За його словами, ціна активу як і раніше знаходиться у низхідному тренді, бо з грудня 2017 року вона впала більш ніж на 65%.

А ось відомий інвестор і мільярдер Майк Новограц в черговий раз підкреслив, що падіння курсу біткоїна відкриває для інвесторів прекрасні можливості увійти в ринок на спадах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень для кріпторинка почався у відверто ведмежому тренді, але у вівторок настрої інвесторів кардинально змінилися, в результаті чого криптовалюти непогано додали до вартості.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!