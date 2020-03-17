Біткоїн раптово подорожчав після обвалу курсу: скільки коштує зараз криптовалюта

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Bitcoin) у вівторок, 17 березня, виросла в ціні, пробивши позначку у $5200.

Про це свідчать дані торгів порталу CoinMarketCap.

Так за добу біткоїн подорожчав на 12,62% і торгується на рівні $5279. При цьому інші криптовалюти торгуються в зеленій зоні також.

Ціна на Ethereum піднялася на 8,72% і зараз знаходиться на позначці в $116. XRP виріс на 8,1% і торгується на рівні $0,14. Bitcoin Cash підскочив 15,56%, монета знаходиться на позначці $180. Litecoin в плюсі на 10,82% і оцінюється в $34.

Капіталізація ринку криптовалюта на даний момент становить 150 мільярдів доларів. На частку біткоїна доводиться 63,7% всього ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчора курс біткоїна обвалився до позначки у $ 5000, потягнувши вниз весь ринок криптовалюта. Також відзначимо, що пандемія коронавірусу, яка була оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), скасовує великі форуми в кріптовалютном світі, що не могло не позначитися на настроях ентузіастів і призвело згодом до падіння всього ринку.

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