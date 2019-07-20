Біткоїн подорожчав: ринок криптовалют відреагував зростанням

Середня ринкова вартість біткоїна в суботу, 20 липня, зросла на 1,2%, до позначки в 10 566 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,6-3,2%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 2,4%, до 224,1 долара; Ripple – на 3,2%, до 0,3 долара; Bitcoin Саsh – на 1,6%, до 311,3 долара; Litecoin – на 0,7%, до 98,3 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 187,4 млрд доларів, Ethereum – до 23,9 млрд доларів, Ripple – до 13,9 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд доларів, а Litecoin – до 6,1 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 187,4 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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