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Біткоїн подорожчав: ринок криптовалют відреагував зростанням

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Середня ринкова вартість біткоїна в суботу, 20 липня, зросла на 1,2%, до позначки в 10 566 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,6-3,2%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 2,4%, до 224,1 долара; Ripple – на 3,2%, до 0,3 долара; Bitcoin Саsh – на 1,6%, до 311,3 долара; Litecoin – на 0,7%, до 98,3 долара.

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Вартість біткоїна зросла

Вартість біткоїна зросла

CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 187,4 млрд доларів, Ethereum – до 23,9 млрд доларів, Ripple – до 13,9 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд доларів, а Litecoin – до 6,1 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 187,4 млрд доларів

Капіталізація біткоїна зросла до 187,4 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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