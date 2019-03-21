Біткоїн подорожчав: ринок криптовалют відреагував зростанням

Середня ринкова вартість біткоїна у четвер, 21 березня, зросла на 0,9%, до 4081 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,8-1,7%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum виріс на 1,1%, до 140,6 долара; Ripple – на 0,8%, до 0,3 долара; Litecoin – на 1,7%, до 60,5 долара; Bitcoin Саsh – на 1,5%, до 160,5 долара.

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 71,8 млрд доларів, Ethereum – до 14,8 млрд доларів, Ripple – до 13,3 млрд доларів, Litecoin – до 3,7 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 2,8 млрд доларів.

"Позитивом для цифрових активів стала низка сприятливих новин. Наприклад, криптобіржа Binance в Австралії почала продавати біткоїн через газетні кіоски. А IBM запускає глобальну платіжну мережу на блокчейні криптовалюти Stellar. Ця мережа покликана стати XRP від Ripple", – повідомив експерт Денис Повторенко, передає UBR.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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