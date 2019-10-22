Біткоїн подорожчав: ринок криптовалют відреагував синхронним зростанням

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 22 жовтня, зросла на 0,6%, до позначки у 8 290 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,6-1,8%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 0,6%, до 174,6 долара; Ripple – на 1,6%, до 0,29 долара; Bitcoin Саsh – на 1,7%, до 232,4 долара; Litecoin – на 2,3%, до 55,1 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 154,5 млрд доларів, Ethereum – до 20,8 млрд доларів, Ripple – до 11,9 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,2 млрд доларів, а Litecoin – до 3,7 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 154,5 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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