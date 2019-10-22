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22 жовтня • оновлено в 14:31
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Біткоїн подорожчав: ринок криптовалют відреагував синхронним зростанням

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Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 22 жовтня, зросла на 0,6%, до позначки у 8 290 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,6-1,8%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 0,6%, до 174,6 долара; Ripple – на 1,6%, до 0,29 долара; Bitcoin Саsh – на 1,7%, до 232,4 долара; Litecoin – на 2,3%, до 55,1 долара.

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Вартість біткоїна зросла

Вартість біткоїна зросла

CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 154,5 млрд доларів, Ethereum – до 20,8 млрд доларів, Ripple – до 11,9 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,2 млрд доларів, а Litecoin – до 3,7 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 154,5 млрд доларів

Капіталізація біткоїна зросла до 154,5 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
криптовалюта біткойн
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