Біткоїн подорожчав: ринок криптовалют пішов угору

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 15 січня, зросла на 2,8%, до 3685 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 2,4-7,8%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ripple піднявся на 2,4%, до 0,33 долара; Ethereum – на 7,8%, до 127,6 долара; Bitcoin Саsh – на 4,7%, до 131,7 долара; EOS – на 5,9%, до 2,4 долара.

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 64,4 млрд доларів, Ripple – до 13,5 млрд доларів, Ethereum – до 13,3 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 2,3 млрд доларів, а EOS – до 2,2 млрд доларів.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки — річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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