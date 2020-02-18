Головна Новини
18 лютого • оновлено в 13:46
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Біткоїн подорожчав і потягнув вгору ринок криптовалют

393
Читати матеріал російською

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 18 лютого, зросла на 0,4%, до позначки в 9 730 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 2,8-6,9%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 6,9%, до 265,5 долара; Ripple – на 2,8%, до 0,28 долара; Bitcoin Саsh – на 5,5%, до 403,3 долара; Litecoin – на 2,9%, до 72,8 долара.

Новини
Біткоїну напророкували обвал: скільки коштуватиме криптовалюта
Вартість біткоїна зросла

Вартість біткоїна зросла

CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 177,2 млрд доларів, Ethereum – до 29,2 млрд доларів, Ripple – до 12,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 7,3 млрд доларів, а Litecoin – до 4,6 млрд доларів.

Капіталізація монети зросла до 177,2 млрд доларів

Капіталізація монети зросла до 177,2 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги