Біткоїн подорожчав і потягнув вгору ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 18 лютого, зросла на 0,4%, до позначки в 9 730 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 2,8-6,9%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 6,9%, до 265,5 долара; Ripple – на 2,8%, до 0,28 долара; Bitcoin Саsh – на 5,5%, до 403,3 долара; Litecoin – на 2,9%, до 72,8 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 177,2 млрд доларів, Ethereum – до 29,2 млрд доларів, Ripple – до 12,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 7,3 млрд доларів, а Litecoin – до 4,6 млрд доларів.

Капіталізація монети зросла до 177,2 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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