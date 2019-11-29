Біткоїн подорожчав і потягнув вгору ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 29 листопада, зросла на 0,3%, до позначки в 7 573 доларів.

Водночас найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,2-1,3%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 0,9%, до 154,4 доларів; Ripple – на 0,2%, до 0,3 доларів; Bitcoin Саsh – на 1,3%, до 223,9 доларів; Litecoin – на 1,1%, до 48,5 доларів.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 136,8 млрд доларів, Ethereum – до 16,7 млрд доларів, Ripple – до 9,8 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,1 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 136,8 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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