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30 листопада • оновлено в 11:09
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Біткоїн подорожчав і потягнув вгору ринок криптовалют

3.8т
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Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 29 листопада, зросла на 0,3%, до позначки в 7 573 доларів.

Водночас найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,2-1,3%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 0,9%, до 154,4 доларів; Ripple – на 0,2%, до 0,3 доларів; Bitcoin Саsh – на 1,3%, до 223,9 доларів; Litecoin – на 1,1%, до 48,5 доларів.

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Вартість біткоїна зросла

Вартість біткоїна зросла

CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 136,8 млрд доларів, Ethereum – до 16,7 млрд доларів, Ripple – до 9,8 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,1 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 136,8 млрд доларів

Капіталізація біткоїна зросла до 136,8 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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