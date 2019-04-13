Біткоїн подорожчає до 50 тисяч доларів: з'явився прогноз глави BitMEX

Глава біржі BitMEX Артур Хейес висловив упевненість, що протягом найближчих декількох років біткоїн досягне позначки $50 тис.

За словами глави BitMEX, уряди в найближчі п'ять років будуть планомірно "вбивати" фінансову приватність, прагнучи контролювати найрізноманітніші сфери, передає Forklog.

При цьому криптовалюта стануть "останнім оплотом" фінансової конфіденційності. Тому попит на цифрові валюти, включаючи біткоїн, буде рости.

"Скажімо так, він (біткоїн. - Ред.) може вирости до $50 тис. Протягом найближчих двох-п'яти років, якщо у світі все буде розвиватися за таким сценарієм", - поділився прогнозом Хейес.

В ході бесіди глава BitMEX також поділився деякими планами біржі. Наприклад, в майбутньому компанія має намір надати користувачам можливість отримувати фіксований дохід від зберігання біткоїна. Крім того, торговельна площадка з часом може додати опцію інвестування в індекси акцій.

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Крім того, під час інтерв'ю Хейес підкреслив значимість страхового фонду BitMEX. За його словами, він необхідний для стабільної роботи і зростання біржі, а також для можливості надання високого кредитного плеча.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнано у більшості країн світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (у період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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