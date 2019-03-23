Біткоїн подорожчає до $400 тисяч: фінансист здивував несподіваним прогнозом

Найпопулярніша криптовалюта біткоїн в довгостроковій перспективі може подорожчати до $400 тис.

Таку думку висловив аналітик Think Markets Наїм Аслам, передає РБК. Зараз перша криптовалюта знаходиться в критичному становищі, проте він вважає, що у монети є великі шанси на зростання.

Відзначається, що зараз для першої криптовалюти велике значення має рівень в $4 тис. Саме ця планка і визначає ціновий тренд в індустрії, пояснив експерт. На даний момент вкрай важливо, щоб монета не опустилася нижче цієї психологічної позначки.

"Виникає багато питань, коли мова заходить про битву біткоїна з відміткою в $4 тис. Її результат і задає тон для бичачого або ведмежого тренду. Починаючи з 14 грудня 2018 року було декілька протистоянь між биками і ведмедями на рівні цін в $4 тис. У кожному з цих боїв бики програвали війну. Однак на цей раз ситуація може змінитися", - заявив Аслам.

Аналітик стверджує, що довгостроковим інвесторам не варто турбуватися про цінові скачки першої криптовалюти, оскільки біткоїн подорожчає до $400 тис. найближчим часом.

"Є висока ймовірність того, що наступний бичачий хід матиме мінімальний потенціал підвищення ціни в 5 разів, а це понад $100 тис. Я особисто вважаю, що у біткоїна є всі шанси підвищитися до $400 тис. Це простий математичний розрахунок, який можна зробити, відстеживши останні дії биків", - зазначив аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біткоїн переживає найтриваліший спад у своїй десятирічній історії. Сильні коливання вартості криптовалюти ставлять під сумнів її придатність до виконання однієї з головних функцій грошей – бути засобом накопичення.

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної з жовтня 2017 року. З того моменту популярна криптовалюта втратила ще близько 2000 доларів. З невеликими відхиленнями курс біткоїна планомірно знижувався з початку 2018 року, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

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