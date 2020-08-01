Біткоїн подолав психологічну позначку, але продавати поки рано: як заробити

Більшість власників найпопулярнішої криптовалюти біткоїна купували його нижче, ніж поточна ціна на ринку. Якщо зараз вони його продадуть, то зможуть заробити. Але аналітики попередили – зараз цього робити не варто, оскільки вже скоро криптовалюта подорожчає ще на 35%.

Про це повідомляє РБК. Згідно з даними аналітичного сервісу Glassnode, майже всі власники криптовалюти (93%) можуть зафіксувати прибуток, якщо зараз продадуть свої монети. Це стало можливо завдяки зростанню ціни BTC. 28 липня вона вперше з серпня піднялася вище $11 000 і зараз знаходиться на тому самому рівні.

Можливо, незабаром становище інвесторів стане ще краще. Аналітик Амстердамської фондової біржі Міхаель ван де Поппе спрогнозував швидке подорожчання біткоїна до $15 000. Але для зростання на 35% ціні необхідно подолати зону опору, що сформувалася в діапазоні $11 200-11 700.

Можливий і сценарій з падінням, попередив Поппе. Якщо ціна активу не зможе зломити опір, імовірна корекція до $10 700. Даний рівень підтримки повинен запобігти подальшому зниженню до $10 100-10 300, але і його виключати не можна.

Аналітик порталу Livebitcoinnews Аяш Джиндал підтримав сценарій з подорожчанням біткоїна. Його курс буде залишатися в висхідному тренді, поки не опуститься нижче $10 300. Це робить можливим продовження зростання вартості монети до $11 400-11 500. Ключовий опір сформувалося на рівні в $ 12 000.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна 28 липня подолав психологічну позначку в $11,2 тис.