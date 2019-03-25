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Біткоїн подолав нову психологічну позначку

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Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 25 березня, зросла на 0,2%, до позначки 4030 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,2-0,4%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum впав на 0,2%, до 137,3 долара; Ripple – на 0,3%, до 0,3 долара; Litecoin – на 0,4%, до 60,1 долара; Bitcoin Саsh – виріс на 0,1%, до 165,8 долара.

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У результаті капіталізація біткоїна зросла до 70,9 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 2,9 млрд доларів, а Ethereum – впала до 14,4 млрд доларів, Ripple – до 12,8 млрд доларів, Litecoin – до 3,6 млрд доларів .

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

Біткоїн подолав нову психологічну позначку

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
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