Біткоїн подешевшав і обвалив ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна у п'ятницю, 28 грудня, впала на 3,5%, до 3665 доларів.

Водночас із цим найліквідніші криптовалюти подешевшали на 4,4-10,5%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема курс Ripple знизився на 4,4%, до 0,35 долара; Ethereum — на 5,7%, до 118,6 долара; Bitcoin Саsh — на 10,5%, до 151,1 долара; Stellar — на 4,7%, до 0,11 долара.

В результаті капіталізація біткоїна впала до 63,9 млрд доларів, Ripple — до 14,3 млрд доларів, Ethereum — до 12,3 млрд доларів, Bitcoin Саsh — до 2,6 млрд доларів, а Stellar — до 2,1 млрд доларів.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Нагадаємо, що колишній економіст Міжнародного валютного фонду Марк Доу закрив свою коротку позицію щодо біткоїна, відкриту рік тому, коли криптовалюта досягла історичного максимуму у 20 тисяч доларів. Тоді він наголошував, що криптовалюта безперервно дешевшатиме через свою високу волатильність та інші проблеми.

Експерт зазначив, що вже двічі отримував прибуток зі своєї короткої позиції, але нині вирішив закрити її остаточно. Він не уточнив, чи пов'язане це з очікуванням нового зростання вартості криптовалют.

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної з жовтня 2017 року позначки у 4,5 тисячі доларів. З того часу популярна криптовалюта втратила ще близько 1 тисячі доларів. З незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки — річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.