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Біткоїн подешевшав і обвалив ринок криптовалют

1.1тЧитати матеріал російською

Найбільш ліквідні криптовалюти у вівторок, 30 жовтня, впали у ціні на 2-4,8%.

Зокрема за останню добу біткоїн подешевшав на 2% до 6,3 тис. доларів, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Водночас із цим курс Ethereum впав на 3,4% — до 197,5 долара, Ripple — на 3,2%, до 0,44 долара, Bitcoin Саsh — на 4,8%, до 417,6 долара, а EOS — на 4,7%, до 5,1 долара.

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В результаті капіталізація біткоїна знизилася до 110,1 млрд доларів, Ethereum — 20,3 млрд доларів, Ripple — 17,8 млрд доларів, Bitcoin Саsh — 7,2 млрд, EOS — 4,6 млрд доларів.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

Нагадаємо, що за прогнозами мільярдера, інвестиційного банкіра Майка Новограца, після подолання позначки 6,8 тис. доларів курс біткоїна може зрости щонайменше на 30%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін готується визнати майнінг криптовалют окремим видом економічної діяльності.

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
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Планков Илья
Планков Илья
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