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2 січня • оновлено в 16:32
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Біткоїн почав 2020 рік з обвалу

1.1т
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Середня ринкова вартість біткоїна у четвер, 2 січня, впала на 0,7% до позначки 7 168 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,8-1,8%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 1,1%, до 130,3 долара; Ripple – на 0,9%, до 0,19 долара; Bitcoin Саsh – на 1,8%, до 203,1; Litecoin – на 0,5%, до 41,9 долара.

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Вартість біткоїна знизилася

Вартість біткоїна знизилася

CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна впала до 130,1 млрд доларів, Ethereum – до 14,1 млрд доларів, Ripple – до 8,3 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 3,7 млрд доларів, а Litecoin – до 2,6 млрд доларів.

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 130,1 млрд доларів

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 130,1 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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