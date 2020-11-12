Біткоїн побив дворічний рекорд за вартістю

Середня ринкова вартість біткоїна 12 листопада перевищила позначку в 16 тисяч доларів.

Вранці четверга головна цифрова валюта торгувалася на рівні 16 115 доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Таким чином, біткоїн оновив максимум з січня 2018 року, коли вартість криптовалюти досягала 16 150 доларів.

Аналітик Coindesk Омкара Годбоул назвав три основні чинники, які призвели до зростання біткоїна. Серед них: вихід на ринок інституційних інвесторів, скорочення пропозиції криптовалюти на ринку і технічний аспект – біткоїн пробив рівень опору в $12 тисяч, після чого покупці стали активніше його скуповувати.

Подорожчання головної цифрової валюти до рекордної позначки також відбулося на тлі зростання частки криптовалюти на ринку. На початку вересня вона була на рівні 56%, а зараз перевищила 61%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти від 11 500 до 340 000 доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.