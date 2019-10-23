Біткоїн обвалився нижче $8 тисяч і потягнув на дно ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна в середу, 23 жовтня, впала на 3%, до позначки 7 980 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 2,6-5,5%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 4,2%, до 167,6 долара; Ripple – на 2,6%, до 0,28 долара; Bitcoin Саsh – на 5,5%, до 219,1; Litecoin – на 4%, до 52,7 долара.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 144,7 млрд доларів, Ethereum – до 18,1 млрд доларів, Ripple – до 12,6 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 3,9 млрд доларів, а Litecoin – до 3,3 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна впала до 144,7 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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