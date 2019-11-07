Біткоїн обвалився й потягнув на дно ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна в четвер, 7 листопада, впала на 1,2% до позначки 9 222 долари.

Водночас найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 1,5-2,9%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 1,7% до 188,9 доларів; Ripple – на 1,5% до 0,29 доларів; Bitcoin Саsh – на 2,8% до 294,1 долара; EOS – на 2,9% до 3,5 доларів.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна впала до 167,5 млрд доларів, Ethereum – до 20,4 млрд доларів, Ripple – до 12,8 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,3 млрд доларів, а EOS – до 3,9 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна впала до 167,5 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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