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7 листопада • оновлено в 13:19
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Біткоїн обвалився й потягнув на дно ринок криптовалют

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Середня ринкова вартість біткоїна в четвер, 7 листопада, впала на 1,2% до позначки 9 222 долари.

Водночас найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 1,5-2,9%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 1,7% до 188,9 доларів; Ripple – на 1,5% до 0,29 доларів; Bitcoin Саsh – на 2,8% до 294,1 долара; EOS – на 2,9% до 3,5 доларів.

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Вартість біткоїна знизилася

Вартість біткоїна знизилася

CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна впала до 167,5 млрд доларів, Ethereum – до 20,4 млрд доларів, Ripple – до 12,8 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,3 млрд доларів, а EOS – до 3,9 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна впала до 167,5 млрд доларів

Капіталізація біткоїна впала до 167,5 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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