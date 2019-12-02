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2 грудня • оновлено в 22:11
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Біткоїн обвалився й наблизився до психологічної позначки

3.8т
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Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 2 грудня, впала на 1,2% до позначки 7 254 долари.

Водночас найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,1-1,5%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 0,1%, до 148,3 доларів; Ripple – на 0,9%, до 0,21 доларів; Bitcoin Саsh – на 0,6%, до 212,1; Litecoin – на 1,5%, до 45,9 доларів.

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Вартість біткоїна знизилася

Вартість біткоїна знизилася

CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна впала 131,1 млрд доларів, Ethereum – до 16,1 млрд доларів, Ripple – до 9,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 3,8 млрд доларів, а Litecoin – до 2,9 млрд доларів.

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 131,1 млрд доларів

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 131,1 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
х.й с ним!
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