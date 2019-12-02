Біткоїн обвалився й наблизився до психологічної позначки

Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 2 грудня, впала на 1,2% до позначки 7 254 долари.

Водночас найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,1-1,5%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 0,1%, до 148,3 доларів; Ripple – на 0,9%, до 0,21 доларів; Bitcoin Саsh – на 0,6%, до 212,1; Litecoin – на 1,5%, до 45,9 доларів.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна впала 131,1 млрд доларів, Ethereum – до 16,1 млрд доларів, Ripple – до 9,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 3,8 млрд доларів, а Litecoin – до 2,9 млрд доларів.

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 131,1 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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