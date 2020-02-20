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20 лютого • оновлено в 14:26
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Біткоїн обалився нижче $10 тисяч і потягнув на дно ринок криптовалют

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Середня ринкова вартість біткоїна в четвер, 20 лютого, впала на 5,1% до позначки 9 619 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 7,5-9,6%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 8,1%, до 257,3 долара; Ripple – на 7,9%, до 0,27 долара; Bitcoin Саsh – на 9,6%, до 367,1; Litecoin – на 9,2%, до 70,1 долара.

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Вартість біткоіни знизилася

Вартість біткоіни знизилася

CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 175,3 млрд доларів, Ethereum – до 28,3 млрд доларів, Ripple – до 11,5 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 6,8 млрд доларів, а Litecoin – до 4,4 млрд доларів.

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 131,1 млрд доларів

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 131,1 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати.

  • Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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