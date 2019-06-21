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Біткоїн несподівано підскочив і побив річний рекорд

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Курс найпопулярнішої криптовалюти біткоїна в п'ятницю, 20 червня, оновив річний рекорд, протягом дня досягнувши позначки 9800 доларів.

Про це свідчать дані торгів. Зазначимо, що вартість цієї криптовалюти почала зростати 20 червня.

Біткоїн несподівано підскочив і побив річний рекорд

За добу ціна додала понад 6%. Загалом за останні декілька місяців біткоїн подорожчав на більш ніж удвічі. Так, у лютому 2019 року він коштував 3500 доларів.

Підтримку ринку криптовалют в останні дні надають новини про запуск американською компанією Facebook власної криптовалютb Libra. Ця валюта з'явиться в наступному році і буде відноситися до категорії "стейблкойн" (Stablecoin - загальна назва криптовалют, які забезпечені національними валютами і активами).

Новини
Вперше за рік: курс біткоїна підскочив до рекордної позначки

Біткоїн

Біткоїн

Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ціна біткоїна перетнула позначку $9 тис. За даними аналітиків, найближчим часом криптовалюта зможе пробити новий рекорд – $10 тис.

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Тема
Криптовалюти
Теги
криптовалютабіткойнкурс валют
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