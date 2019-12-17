Біткоїн досягне межі: опублікований прогноз щодо найпопулярнішої криптовалюти

Рівень домінування біткоїна підвищується і вже близький до досягнення піку – 76%, який представляє собою абсолютну верхню межу діапазону.

При цьому цей показник стійко підвищується з січня 2018 року, коли рівень домінування криптовалюти досяг мінімуму в 36%, повідомляє BeinCrypto.

Криптовалютний аналітик і трейдер CryptoWolf вказав на ведмежий графік (спадний тренд) рівня домінування біткоїна.

"Рівень домінування біткоїна, судячи з усього, близький до формування піка. Причому ймовірність нового ривка вгору перед падінням досить велика", – зазначив він.

Рівень домінування біткоїна підвищується і вже близький до досягнення піку – 76%

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше повідомлялося, що лінія підтримки монети проходить на позначці у 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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