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17 грудня • оновлено в 05:12
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Біткоїн досягне межі: опублікований прогноз щодо найпопулярнішої криптовалюти

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Рівень домінування біткоїна підвищується і вже близький до досягнення піку – 76%, який представляє собою абсолютну верхню межу діапазону.

При цьому цей показник стійко підвищується з січня 2018 року, коли рівень домінування криптовалюти досяг мінімуму в 36%, повідомляє BeinCrypto.

Криптовалютний аналітик і трейдер CryptoWolf вказав на ведмежий графік (спадний тренд) рівня домінування біткоїна.

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"Рівень домінування біткоїна, судячи з усього, близький до формування піка. Причому ймовірність нового ривка вгору перед падінням досить велика", – зазначив він.

Рівень домінування біткоїна підвищується і вже близький до досягнення піку – 76%

Рівень домінування біткоїна підвищується і вже близький до досягнення піку – 76%

Як писав OBOZREVATEL:

  • Раніше повідомлялося, що лінія підтримки монети проходить на позначці у 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Тег
біткойн
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