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Біткоїн досягне $250 тисяч: інвестор напророкував колосальне зростання криптовалюти

1.6т Читати матеріал російською

Венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2023 року.

Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року, цитує експерта Yahoo! Finance.

Водночас Дрейпер визнав, що консолідація біткоїна проходила довше, ніж очікувалося.

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У зв'язку з цим він погіршив свій прогноз щодо зростання криптовалюти, змінивши терміни з 2022 до 2023 року.

"Я думав, що до теперішнього моменту у біткоїна буде безліч конкурентів, які зможуть підтвердити свою актуальність, але замість цього люди вибрали першу криптовалюту через її децентралізацію", – резюмував венчурний інвестор.

Нагадаємо, курс біткоїна кінець робочого тижня завершив падінням до $11800.

Вартість головної цифрової "монети" за добу знизилася на 0,12%, а загальна капіталізація впала на $2 млрд – до $210 млрд.

Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року

Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
криптовалюта біткойн
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