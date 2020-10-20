Більшість українців виступила проти вільної економічної зони на Донбасі

Більшість українців не підтримує надання статусу вільної економічної зони Донецькій та Луганській областям.

Зокрема, проти створення ВЕЗ на Донбасі виступили 45,3% опитаних громадян. Підтримали відповідну ініціативу 33,5%, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

На заході України підтримали таку пропозицію 27,1% опитаних, а виступають проти – 53,1%; у центрі – 28,1% і 50,8% відповідно; на півдні – 37,1% і 32,7%; на сході – 45,8% і 35,5%.

45% опитаних не підтримують надання статусу ВЕЗ Донецькій та Луганській областям

За надання статусу вільної економічної зони Донецькій та Луганській областям виступили 19,8% виборців "Слуги народу", проти – 50,6%.

Серед виборців партії "Європейська солідарність" – 11,3% і 79,6% відповідно; серед прихильників ОПЗЖ – 68,2% і 17,6%; серед виборців "Батьківщини" – 40,7% і 50,2%.

Більшість українців не підтримує надання статусу СЕЗ Донецькій та Луганській областям

Так, більшість українців не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, проте дали позитивну відповідь на інші чотири питання президента Володимира Зеленського.

Питання Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL:

13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.

В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким способом влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.