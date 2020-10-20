Більшість українців виступила проти вільної економічної зони на Донбасі

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Під дописом Зеленського розгорілася дискусія

Більшість українців не підтримує надання статусу вільної економічної зони Донецькій та Луганській областям.

Зокрема, проти створення ВЕЗ на Донбасі виступили 45,3% опитаних громадян. Підтримали відповідну ініціативу 33,5%, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

На заході України підтримали таку пропозицію 27,1% опитаних, а виступають проти – 53,1%; у центрі – 28,1% і 50,8% відповідно; на півдні – 37,1% і 32,7%; на сході – 45,8% і 35,5%.

45% опитаних не підтримують надання статусу ВЕЗ Донецькій та Луганській областям

За надання статусу вільної економічної зони Донецькій та Луганській областям виступили 19,8% виборців "Слуги народу", проти – 50,6%.

Серед виборців партії "Європейська солідарність" – 11,3% і 79,6% відповідно; серед прихильників ОПЗЖ – 68,2% і 17,6%; серед виборців "Батьківщини" – 40,7% і 50,2%.

Більшість українців не підтримує надання статусу СЕЗ Донецькій та Луганській областям

Так, більшість українців не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, проте дали позитивну відповідь на інші чотири питання президента Володимира Зеленського.

Питання Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL:

  • В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким способом влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.

  • У ЗМІ оприлюднили формат, в якому проводитиметься опитування президента в день виборів. Українцям потрібно буде заповнити анкету, вийшовши з виборчої дільниці.

УкраїнаВолодимир Зеленський