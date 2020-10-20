Більшість українців виступила проти вільної економічної зони на Донбасі

Більшість українців не підтримує надання статусу вільної економічної зони Донецькій та Луганській областям.

Зокрема, проти створення ВЕЗ на Донбасі виступили 45,3% опитаних громадян. Підтримали відповідну ініціативу 33,5%, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

На заході України підтримали таку пропозицію 27,1% опитаних, а виступають проти – 53,1%; у центрі – 28,1% і 50,8% відповідно; на півдні – 37,1% і 32,7%; на сході – 45,8% і 35,5%.

За надання статусу вільної економічної зони Донецькій та Луганській областям виступили 19,8% виборців "Слуги народу", проти – 50,6%.

Серед виборців партії "Європейська солідарність" – 11,3% і 79,6% відповідно; серед прихильників ОПЗЖ – 68,2% і 17,6%; серед виборців "Батьківщини" – 40,7% і 50,2%.

Так, більшість українців не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, проте дали позитивну відповідь на інші чотири питання президента Володимира Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL:

13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.

В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким способом влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.