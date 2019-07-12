Більшість нелегалів – із України: в ЄС озвучили сумну статистику щодо "заробітчан"

Уряд Чехії повідомив, що більшість нелегальних мігрантів є громадянами України.

Зокрема, українські "заробітчани" становлять приблизно 80% нелегальних працівників на всій території країни, йдеться у сюжеті "ТСН".

За офіційними даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, у 2018 році в країні нелегально працювали 3800 іноземців.

Експерти зазначають, що проблема полягає у недостатній гнучкості офіційної системи працевлаштування іноземців, в тому числі й українців.

Зокрема, роботодавці прагнуть укластися в терміни виконання замовлень, і тому готові ризикувати з нелегальним працевлаштуванням, не дивлячись на штрафні санкції.

Уряд Чехії повідомив, що більшість нелегальних мігрантів є громадянами України

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїжджають до 100 тис. українців.

Водночас міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема стосується 9 млн громадян (зокрема, дітей заробітчан).

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