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Більшість нелегалів – із України: в ЄС озвучили сумну статистику щодо "заробітчан"

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Уряд Чехії повідомив, що більшість нелегальних мігрантів є громадянами України.

Зокрема, українські "заробітчани" становлять приблизно 80% нелегальних працівників на всій території країни, йдеться у сюжеті "ТСН".

За офіційними даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, у 2018 році в країні нелегально працювали 3800 іноземців.

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Експерти зазначають, що проблема полягає у недостатній гнучкості офіційної системи працевлаштування іноземців, в тому числі й українців.

Зокрема, роботодавці прагнуть укластися в терміни виконання замовлень, і тому готові ризикувати з нелегальним працевлаштуванням, не дивлячись на штрафні санкції.

Уряд Чехії повідомив, що більшість нелегальних мігрантів є громадянами України

Уряд Чехії повідомив, що більшість нелегальних мігрантів є громадянами України

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїжджають до 100 тис. українців.

Водночас міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема стосується 9 млн громадян (зокрема, дітей заробітчан).

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Читайте всі новини по темі "Трудова міграція з України" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Трудова міграція з України Українці в еміграції
Місце
Чехія
Теги
трудовая миграция мігранти
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Так ради этого скакали, быть нищими и всеми презираемыми)))
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Putin Serjio
Putin Serjio
Гастарбайтеры
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Так и безвиз отберут ))
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