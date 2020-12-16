Обсяг тіньової економіки України дорівнює бюджету країни за рік, – "слуга народу"

В Україні розмір тіньової економіки сягає понад один річний бюджет країни, а 62% підприємств працюють виключно з готівкою.

Такі результати дослідження української економіки проведені компанією Ernst&Young представила у своєму телеграм-каналі нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Хочете страхітливої статистики про тіньову економіку? Привіт захисникам ФОПоферм. Більше одного річного бюджету України – в тіні. 62% підприємств працюють виключно з готівкою. За результатами дослідження української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018 рік, перебуває в тіні, з них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) становить готівкова тіньова економіка, 4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнє виробництво товарів для власного кінцевого використання, тобто – негрошова тіньова економіка", – написала нардеп.

Дослідження свідчить, що 26,2% обсягу готівкової тіньової економіки (це 5,3% ВВП або 190 млрд гривень) – це розрахунки, де ініціаторами розрахунку готівкою є обидві сторони — і продавець, і покупець.

А решта (73,8%) загального обсягу української тіньової економіки (або 14,4% ВВП – 512 млрд грн) — це готівкові розрахунки, ініціатором яких є продавець.

Боротися з цим допоможе стимулювання безготівкових електронних розрахунків.

Відповідно до дослідження Української асоціації фінтех та інноваційних компаній спільно з Top Lead, 37% українців досі не мають фінансового рахунку або банківської картки.

Озвучено втрати України від тіньової економіки Телеграм-канал Василевської-Смаглюк

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як і чому українську економіку потрібно виводити з тіні.

Нагадаємо, в Україні близько мільйона підприємств платять зарплати у "конвертах". 20% усього населення працюють неофіційно. Втрати Пенсійного фонду від цього становлять близько 25-27 мільярда гривень.