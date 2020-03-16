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16 березня • оновлено в 16:26
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Більше, ніж сигарети: в Україні контрабанда медмасок побила всі рекорди

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За минулі вихідні, 14-15 березня, Митна служба спільно з поліцією і прикордонниками припинила спроби контрабанди 130 000 медичних масок з України за кордон, яка збільшилася через спалах коронавірусу.

Про це повідомив у понеділок, 16 березня, глава Митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, вперше нелегальний вивіз медичних масок побив за популярністю схему вивезення сигарет. Їх везуть у схованках, ховають під одягом, називають іншими термінами, забивають весь салон авто, зазначив Нефьодов.

"Такий ось бізнес на коронавірусі. Якби піші переходи працювали, переконаний, ми б побачили і "маско-піджаки", - написав він.

Глава митниці нагадав, що уряд тимчасово обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення, серед яких і медичні маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спалах коронавірусу у світі та оголошений Кабміном України карантин стали причиною панічних настроїв серед українців, що призвело до різкого подорожчання медичних масок в Україні.

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Тема
Коронавірус
Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Тег
контрабанда
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