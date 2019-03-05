Більше ніяких килимів: "Укрзалізниця" приготувала радикальне нововведення

Компанія "Укрзалізниця" у 2019 році планує ввести в експлуатацію 40 нових вагонів, у яких не буде килимових доріжок і лінолеуму.

Як повідомив у Facebook керівник компанії Євген Кравцов, замість цього в потягах буде суцільне шумоізоляційне покриття для підлоги.

"Анонсую гарні новини: цьогорік із заводу ми отримаємо 40 нових вагонів. Вони будуть без звичних різнокольорових доріжок і розкритикованого пасажирами лінолеуму. Замість них — суцільне шумоізоляційне покриття для підлоги", — зазначено в повідомленні.

Вагон потяга "Укрзалізниці"

За його словами, УЗ не могла собі дозволити такі зміни раніше, оскільки йдеться про високу ціну.

Вагон потяга "Укрзалізниці"

"Чому не робили це раніше і не змінюємо килими одразу в усіх вагонах? Тому що ціна чимала. Але перші 10 вагонів (повноцінний склад нового потяга) отримаємо вже в березні. Там, до речі, є ще декілька новинок. Виробникові ми прописали нові технічні умови. Будемо чекати зворотного зв'язку від пасажирів", — підсумував керівник компанії.

Вагон потяга "Укрзалізниці"

Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину: "Гарні новини! Молодці", "Невже це сталося?!))) Круто!!!", "Нарешті! Невже доріжками комплектують на заводі? Що заважає прибрати цей совок із усіх вагонів уже завтра? (Не чекаючи, поки вони згниють)", "А на аукціон килими виставлять? Як раритет. Цей килим із 1974 року проїхав 5 країн і декілька мільйонів км", "Це історичний день".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Компанія "Укрзалізниця" з 15 січня 2019 року ввела нові тарифи на оформлення колективних пасажирських перевезень. Відтепер вартість бронювання квитка для дорослого становить 200 грн, для дитини — 50 грн.

"Укрзалізниця" у 2019 році планує вдвічі підвищити вартість пасажирських квитків на потяги. З 1 квітня проїзні квитки подорожчають на 12%, а з жовтня — ще на 12%.

"Укрзалізниця" стверджує: щоб зробити перевезення беззбитковими, ціни повинні вирости більш ніж удвічі.

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