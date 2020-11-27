Більше грошей генпрокурору, менше – на пенсії і вчителям: чим відзначився новий законопроєкт про бюджет-2021

У проєкті держбюджету України на 2021 рік до другого читання урізали фінансування Міносвіти на 4 млрд грн, Пенсійного фонду на 8,5 млрд грн і збільшили на 2 млрд грн витрати на Офіс генпрокурора.

OBOZREVATEL розібрався, що ще змінив уряд в документі до другого читання після консультацій з МВФ.

Відзначається, що у новому проєкті бюджету збільшили прожитковий мінімум для визначення посадового окладу для прокурорів до 1600 грн (+600 грн). Це призвело до збільшення витрат на прокуратуру на 2 млрд гривень. Раніше навколо цього питання розгорівся скандал. Генпрокурор Ірина Венедиктова просила не знижувати прожитковий мінімум для прокурорів, інакше це поставить під питання функціонування Офісу генпрокурора.

Пропонується збільшити видатки:

Міністерства внутрішніх справ – на 797,4 млн грн,

Держпродспоживслужби – на 538,1 млн грн,

Міністерства закордонних справ – на 498,2 млн грн,

Міністерства охорони здоров'я – на 3,946 млрд грн,

Міністерства енергетики – на 350 млн грн,

Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів – на 491,1 млн грн,

Міністерства інфраструктури – на 2,405 млн грн,

Міністерства молоді і спорту – на 427,3 млн грн,

Міністерства культури і інформаційної політики – на 1,146 млрд грн

Державного космічного агентства – на 549,5 млн грн.

Пропонують скоротити витрати:

Державного управління справами – на 130 млн грн,

на державні капітальні витрати на розробку і реалізацію інвестиційних проєктів – на 1,129 млрд грн,

Міністерства освіти і науки – 4,097 млрд грн,

Пенсійного фонду – на 8,5 млрд грн,

Державний фонд регіонального розвитку – на 4,86 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що показники доходів і витрат проєкту бюджету змінили:

Доходи – 1,92 трлн грн (було 1,071 трлн);

Витрати – 1,328 трлн грн (було 1,350 трлн);

Дефіцит сектора загального державного управління щодо ВВП – 5,24% (було 5,8%);

Дефіцит державного бюджету – 5,5% (було 6%).

Додамо, у бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%.

Також змістили терміни збільшення мінімальної зарплати.

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