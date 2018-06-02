Більш жорсткі правила в'їзду для українців: хто в Польщі постраждає першим

У Польщі через брак працівників з України до 40% врожаю ягід може залишитися в полях.

Про це заявив Національної асоціації виробників овочів і фруктів Анджей Ґайовнічек, повідомляє "Польське радіо" .

Зменшення кількості заробітчан з України пов'язане з жорсткістю умов в'їзду до Польщі.

"Працівники з України дуже довго чекають на візи, натомість на основі біометричних паспортів їх не впускають до Польщі, оскільки, в оцінці Митної служби, на основі цих паспортів можуть в’їжджати лише туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспортів також, протягом трьох місяців, можуть працювати. Польській економіці це дуже допомогло би", - підкреслив він.

За його словами, в полі може залишитися до 40% всієї полуниці. Також під загрозою збір врожаю малини і вишні.

Фермери вже закликали польських митників ліберально ставляться до працівників з України. Вони також очікують від влади полегшення правил в'їзду.

Нагадаємо, в січні 2018 року набули чинності нові правила в'їзду до Польщі для працівників. Дозволи на роботу іноземця для роботодавця на сезонні роботи стануть платними.

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українці в Польщі рятують польську економіку.