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17 лютого • оновлено в 16:18
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ЄС вдарив санкціями по Білорусі: з'явилася офіційна реакція Мінська

5.4т
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Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що розчароване рішенням про продовження санкцій Європейського Союзу щодо країни.

"Вважаємо ці обмеження безпідставними пережитками минулого і проявом політичної інерції у підходах Євросоюзу до вибудовування діалогу з Білоруссю. Адже очевидно, що за останні роки у білорусько-європейських відносинах досягнуто значно більше, ніж за попереднє десятиліття санкцій", – йдеться у повідомленні МЗС.

Мінськ закликав Брюссель до відмови від "санкційних кліше", які перешкоджають діалогу і співпраці.

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"Незмінно прагнемо до побудови повноцінних добросусідських і партнерських відносин з Європейським союзом, в тому числі щодо чутливих тем. Закликаємо ЄС до подальшого розширення політичного діалогу", – резюмували представники відомства.

Зокрема, Брюссель продовжив ембарго і санкції "у зв'язку з нерозкритими зникненнями двох опозиційних політиків, одного бізнесмена і одного журналіста в 1999-2000 роках".

Перші обмежувальні заходи відносно Білорусі та її президента Олександра Лукашенка ЄС ввів в зв'язку з порушеннями прав людини ще в 2002 році.

Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що розчароване рішенням про продовження санкцій Європейського Союзу щодо країни

Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що розчароване рішенням про продовження санкцій Європейського Союзу щодо країни

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2016 року ЄС частково зняв санкції, які діяли понад 13 років.

Брюссель не став продовжувати обмежувальні заходи проти 170 чиновників, включаючи Лукашенка, однак ембарго було залишено в силі.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Білорусь
Тег
санкции
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Пети Moщи
Пети Moщи
Картофель-фюрера опять обидели, что за xpeнь опять к ВВП на поклон ползти.
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Не Александр Григорьевич, ты определись - либо ты с маска.ляками либо с людьми, по другому никак...
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
У батьке при санкциях ЕС лучше ,чем у незалежных при их "помощи".
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обломов Гоша, белоруссия же нефте-газо добывающая страна. В России добывает.
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