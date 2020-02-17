ЄС вдарив санкціями по Білорусі: з'явилася офіційна реакція Мінська

Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що розчароване рішенням про продовження санкцій Європейського Союзу щодо країни.

"Вважаємо ці обмеження безпідставними пережитками минулого і проявом політичної інерції у підходах Євросоюзу до вибудовування діалогу з Білоруссю. Адже очевидно, що за останні роки у білорусько-європейських відносинах досягнуто значно більше, ніж за попереднє десятиліття санкцій", – йдеться у повідомленні МЗС.

Мінськ закликав Брюссель до відмови від "санкційних кліше", які перешкоджають діалогу і співпраці.

"Незмінно прагнемо до побудови повноцінних добросусідських і партнерських відносин з Європейським союзом, в тому числі щодо чутливих тем. Закликаємо ЄС до подальшого розширення політичного діалогу", – резюмували представники відомства.

Зокрема, Брюссель продовжив ембарго і санкції "у зв'язку з нерозкритими зникненнями двох опозиційних політиків, одного бізнесмена і одного журналіста в 1999-2000 роках".

Перші обмежувальні заходи відносно Білорусі та її президента Олександра Лукашенка ЄС ввів в зв'язку з порушеннями прав людини ще в 2002 році.

Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що розчароване рішенням про продовження санкцій Європейського Союзу щодо країни

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2016 року ЄС частково зняв санкції, які діяли понад 13 років.

Брюссель не став продовжувати обмежувальні заходи проти 170 чиновників, включаючи Лукашенка, однак ембарго було залишено в силі.

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