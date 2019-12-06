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6 грудня • оновлено в 15:27
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Білорусь висунула Путіну ультиматум щодо газу

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Білорусь розраховує, що ціна російського газу для республіки буде на рівні ціни в Смоленській області (Росія).

"Позиція наша – це ціна найближчого від нас регіону Росії – Смоленська область, плюс витрати на транспортування", – повідомив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, країни досі не узгодили низку питань щодо "дорожніх карт" у питанні інтеграції.

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"Я вам так скажу, зараз, готуючись до зустрічі (з прем'єрміністром РФ Дмитром Медведєвим. – Ред.), порахував – у нас на сьогодні залишилося по усім "дорожнім картам" 16 неузгоджених питань", – додав Румас.

Прем'єрміністр Білорусі зазначив, що питання ціни на газ і так званого перерозмитнення входять у коло неузгоджених питань.

Білорусь розраховує, що ціна російського газу для республіки буде на рівні ціни в Смоленській області

Білорусь розраховує, що ціна російського газу для республіки буде на рівні ціни в Смоленській області

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Раніше Олександр Лукашенко і Володимир Путін раніше Лукашенко і Путін влаштували запеклу суперечку на засіданні саміту Євразійського економічного союзу у Санкт-Петербурзі.

  • Президент Білорусі звернув увагу на різні умови для споживачів газу: для білорусів паливо коштує 130 доларів за тисячу кубометрів, а для росіян – 70 доларів (у сусідній Смоленській області).

  • Також Росія зірвала домовленості з Білоруссю щодо нафти, відмовившись виплачувати Мінську компенсацію за проведення в РФ податкового маневру у нафтовій галузі. За словами Лукашенка, через це його країна втратить у найближчі роки майже 10,5 млрд доларів.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Ціна на газ
Місце
Білорусь
Тег
газ
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Ну если не нравятся цены, пусть не покупает.
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Мир Миру
Мир Миру
:о) Що Путіну з Лукашенка взяти, крім аналізів?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Тогда и цены на бел.продукты в Хабаровске,как в Могилеве!!!!))))))))
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