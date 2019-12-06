Білорусь висунула Путіну ультиматум щодо газу

Білорусь розраховує, що ціна російського газу для республіки буде на рівні ціни в Смоленській області (Росія).

"Позиція наша – це ціна найближчого від нас регіону Росії – Смоленська область, плюс витрати на транспортування", – повідомив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, країни досі не узгодили низку питань щодо "дорожніх карт" у питанні інтеграції.

"Я вам так скажу, зараз, готуючись до зустрічі (з прем'єрміністром РФ Дмитром Медведєвим. – Ред.), порахував – у нас на сьогодні залишилося по усім "дорожнім картам" 16 неузгоджених питань", – додав Румас.

Прем'єрміністр Білорусі зазначив, що питання ціни на газ і так званого перерозмитнення входять у коло неузгоджених питань.

Білорусь розраховує, що ціна російського газу для республіки буде на рівні ціни в Смоленській області

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Олександр Лукашенко і Володимир Путін раніше Лукашенко і Путін влаштували запеклу суперечку на засіданні саміту Євразійського економічного союзу у Санкт-Петербурзі.

Президент Білорусі звернув увагу на різні умови для споживачів газу: для білорусів паливо коштує 130 доларів за тисячу кубометрів, а для росіян – 70 доларів (у сусідній Смоленській області).

Також Росія зірвала домовленості з Білоруссю щодо нафти, відмовившись виплачувати Мінську компенсацію за проведення в РФ податкового маневру у нафтовій галузі. За словами Лукашенка, через це його країна втратить у найближчі роки майже 10,5 млрд доларів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся