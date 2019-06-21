Білорусь відреагувала на новий скандал з російською нафтою

Білоруський державний концерн "Білнафтохім" повідомив, що якість нафти, що надходить з Росії по трубопроводу "Дружба", відповідає прийнятим стандартам.

"В даний час аналізи, проведені акредитованою лабораторією, реєструють параметри якості нафти в рамках стандарту", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

При цьому напередодні на ділянці трубопроводу "Дружба", який йде з Білорусі до Польщі, було знову зафіксовано забруднення російської нафти.

Перевищення норм хлорорганіки виявили після проведення аналізу на приймально-пропускному пункті "Адамова застава".

Представники "Білнафтохіму" відзначили, що Мінськ продовжує контролювати якість сировини, що надходить з Росії, по всіх ділянках нафтопроводу.

За оцінками білоруського концерну, повне очищення "Дружби" планується завершити до середини серпня.

На сьогоднішній день у трубопроводах на території країни залишається близько 620 тисяч тонн забрудненої нафти.

Якість нафти, що надходить з Росії по трубопроводу "Дружба", відповідає прийнятим стандартам

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії до інших країн.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить нафтопроводом із Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals у десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що буде готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

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