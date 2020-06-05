Міністерство енергетики Білорусі відправило лист на ім'я глави "Газпрому" Олексія Міллера з приводу поставок газу.

Про це повідомляє БЕЛТА. Документ став відповіддю на звернення "Газпрому" на адресу білоруського міністра енергетики Віктора Каранкевіча, в якому російська компанія вимагала повернути борг, що перевищує 165 млн доларів, і називала це умовою початку переговорів.

У листі відзначається, що суперечності з приводу заборгованості виникли через методику визначення вартості газу з урахуванням його калорійності. Суперечку з цього приводу ведуть ГПО "Белтопгаз", ВАТ "Нафтан" і ВАТ "Газпром трансгаз Білорусь".

Путін і Лукашенко

При цьому в міністерстві зазначили, що переговори повинні зачепити методику ціноутворення з 1 січня 2021 року, а також поставок газу у 2020-му.

Білорусь запропонувала "Газпрому" пояснити, яким чином він рахує вартість газу з підтвердженням придатності методики відповідно до національного законодавства, і пообіцяла оперативно розглянути питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Білорусі Олександр Лукашенко не раз скаржився на підвищену, на його думку, ціну на російський газ. Він вказував, що навіть Німеччина купує його майже удвічі дешевше. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін назвав вартість контрактів економічно обґрунтованої, пов'язаної з витратами та інвестиціями постачальників. Також ціну на газ від Росії просили знизити інші учасники ЄАЕС – Киргизія та Вірменія.

"Газпром" погодився почати переговори про перегляд контрактів для Білорусії, але тільки з 2021 року і після сплати боргу. Відразу ж після цієї заяви Мінськ вказав, що не визнає заборгованість.